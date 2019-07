Isernia, quando la burocrazia impedisce finanche il soccorso a un uccellino

Singolare storia raccontata da un utente che, dopo aver trovato un volatile smarrito, ha avuto enormi difficoltà per affidarlo agli organi preposti

ISERNIA. La burocrazia uccide, o quasi. Nei meandri delle procedure, in Molise non si riesce a dare 'soccorso' neanche ad un uccellino.

Singolare, infatti, la storia raccontata a isNews da un utente. Una donna ha trovato nel centro storico di Isernia, un piccolo uccello smarrito. L’ha portato a casa ed ha allertato la Forestale affinché l’esemplare fosse preso in carico. Dalla Forestale avrebbe ricevuto un diniego, a causa dell’assenza di una convenzione con la Regione Molise. Di qui la chiamata proprio alla Regione, da cui avrebbe ricevuto la medesima risposta. Non paga, la giovane ha deciso di contattare la Lipu. La lega per la protezione degli uccelli ha confermato l’importanza della convenzione, tuttavia avrebbe indicato in capo alla Forestale la possibilità di intervenire mediante il proprio ufficio per la biodiversità. Chiamando tale ufficio, la donna ha ricevuto una risposta negativa. Pare non ci fossero vetture per intervenire. In ogni caso, l’uccello avrebbe trovato casa solo nella riserva Mab di Montedimezzo, dove l’avrebbe dovuto accompagnare con propri mezzi. Le cose sarebbero andate diversamente se l'animale avesse riportato delle ferite, in tale circostanza il soccorso sarebbe stato d'obbligo.

Prima di procedere al trasferimento, la ragazza ha deciso di portare il volatile dal veterinario a sue spese per i controlli del caso. E solo lì ha trovato un’altra persona, volenterosa, che si è offerta di trasferire l’uccellino presso la Riserva.

Una vicenda a lieto fine, solo per la determinazione di persone volitive. Non già per il supporto degli organi preposti, che hanno dato vita al cosiddetto ‘rimpallo di responsabilità’. Troppo imbrigliati nella burocrazia, non sono riusciti a garantire il proprio aiuto.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale