Impianto del Liscione: da domani lavori improrogabili, sarà ridotto il flusso idrico

L’azienda speciale ‘Molise Acque’ comunica che gli interventi di manutenzione sulla cabina elettrica a servizio del potabilizzatore dureranno qualche giorno

CAMPOBASSO. Ancora disagi per la popolazione del basso Molise. Da domani l’azienda speciale ‘Molise Acque’ ha in programma interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla la Cabina AT/MT a servizio dell’impianto di potabilizzazione del Liscione, imposti dalla vigente normativa e rientranti in un più ampio programma di interventi su altre cabine dislocate sull’intero territorio regionale.

L’inizio della fase di manutenzione, da attuare improrogabilmente prima che si entri nel pieno della stagione estiva, avrà una durata di diversi giorni durante i quali per continuare a garantire corrente elettrica al potabilizzatore si è dotato quest’ultimo di una cabina “mobile” di trasformazione.

L’interruzione programmata di qualche ora sarà necessaria per permettere ai tecnici Enel di sganciare l’alimentazione alla cabina Enel e collegarla alla cabina “mobile”. L’azienda con tale procedura vuole garantire l’esecuzione degli interventi di manutenzione e nello stesso tempo ridurre al minimo il disagio dovuto alla riduzione precauzionale del flusso idrico prevista per domani.

