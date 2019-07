Casa del Popolo vince la battaglia: giovane immigrato riceve protezione internazionale

Il Tribunale di Campobasso ribalta la decisione del Ministero degli Interni, soddisfazione per l’associazione campobassana



CAMPOBASSO. Una storia di minacce e persecuzione, un ragazzo di 26 anni che fugge dal proprio Paese, il Mali, da tempo martoriato da conflitti interni e dalla minaccia terroristica. L’arrivo in Italia nel 2016 vissuto come una liberazione poi la delusione di non vedersi riconosciuta la protezione internazionale del Ministero dell’Interno.

Ed è così che A.S. inizia la sua battaglia legale trovando nell’associazione campobassana Casa del Popolo il sostegno necessario per ottenere il diritto a rimanere in Italia. Al team di avvocati messi a disposizione dall’associazione A.S. racconta tutte le violenze subite da parte dello zio il quale, dopo la morte del padre, voleva far cessare il rapporto tra lui e la madre, colpevole di essere di religione cristiana. Da questa conflittuale situazione familiare nascono anche minacce di morte nei confronti del giovane.

Da qui la scelta di abbandonare la sua terra e di giungere in Italia ma, al suo arrivo, riceve un diniego da parte della Commissione territoriale che non ravvisa la sussistenza dei presupposti necessari alla concessione della protezione internazionale.

Ed è da questo momento che parte la battaglia dei legali capeggiati dall’avvocato Anna Falcone che, insieme a Caterina Ciaccia, Mimmo Farina e Michela Zampini, ha presentato ricorso, accolto dal Tribunale di Campobasso nella persona del giudice estensore Barbara Previati la quale ha verificato tutti i presupposti di legge per affermare la protezione internazionale, soprattutto in relazione alla grave crisi interna che è in atto in Mali.

Il giovane maliano, che intanto si sta perfettamente integrando in Italia anche con dedizione allo studio, avrà quindi 5 anni di protezione internazionale senza correre il rischio di essere rimpatriato lì dove la sua vita potrebbe essere messa a rischio ogni giorno. Una grande soddisfazione anche per l’associazione Casa del Popolo che da oltre un anno, tra le varie attività mutualistiche a favore dei cittadini, ha messo in piedi una struttura utile per accogliere, ascoltare e difendere anche legalmente le posizioni degli immigrati presenti sul territorio regionale.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale