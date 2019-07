Movida campobassana e sicurezza dei cittadini, al via i controlli congiunti di carabinieri e polizia

Identificate già da ieri decine di persone, in particolare pregiudicati. Il monitoraggio del territorio, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, verrà intensificato nei prossimi giorni

CAMPOBASSO. Stretta delle forze dell’ordine nei luoghi della movida campobassana.

Ed ecco che per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, specialmente durante il periodo estivo in cui la città è molto più frequentata, carabinieri e polizia hanno deciso di effettuare controlli congiunti.

Già nella serata di ieri, nei punti considerati ‘delicati’ per il capoluogo, sono state fermate e controllate decine di persone, sia pedoni che automobilisti.

Diversi i pregiudicati identificati, del posto e anche stranieri. Quella di ieri è stata solo la prima di una serie di attività che verranno poste in essere dalle forze dell’ordine in ordine al monitoraggio del territorio.

