Discarica a cielo aperto nel bosco: multato il ‘furbetto’ dell’immondizia

I carabinieri forestali hanno individuato l’uomo che a Venafro aveva abbandonato i rifiuti in un’area protetta. Nei suoi confronti è scattata una multa da mille euro



VENAFRO. Una multa di mille euro: dovrà pagarla un venafrano che ha abbandonato illegalmente immondizia nel bosco.

Lo hanno scoperto i Carabinieri Forestali di Isernia, durante i servizi di controllo del territorio per la tutela paesaggistica e il contrasto all’abbandono di rifiuti.

Grazie ad accurate indagini, hanno individuato e sanzionato l’uomo per violazione delle norme a tutela dell’ambiente. Si è scoperto che aveva abbandonato illecitamente rifiuti domestici, vecchio mobilio ed altro materiale, in una zona boschiva ad alto pregio ambientale.

L’area protetta è stata tempestivamente ripulita e ripristinata dall’Ente locale. Continua senza sosta il monitoraggio dell’ambiente da parte dei Carabinieri Forestali, per garantire la salubrità del territorio, delle acque e dell’aria che respiriamo.

