Aggredisce la compagna incinta: 42enne finisce in carcere

Dai carabinieri di Palata. L’uomo era già stato arrestato per maltrattamenti

CAMPOBASSO. Aggredisce la compagna, al quarto mese di gravidanza, ma finisce in carcere. Il provvedimento, disposto dall’Ufficio di sorveglianza di Campobasso nei confronti di un 42enne siciliano, è stato eseguito dai carabinieri di Palata. L’uomo era già sottoposto al regime della detenzione domiciliare come pena alternativa alla detenzione, dovendo scontare una pena residua di un anno e due mesi, per fatti commessi in Sicilia, per i quali era stata emessa sentenza nel 2014.

Il 42enne, ben noto alle forze dell’ordine per essersi reso autore di diverse condotte illecite, nel recente passato era stato tratto in arresto – tra l’altro – proprio perché ritenuto autore del reato di maltrattamenti nei confronti della compagna convivente.

Giunto da poco nel piccolo centro molisano, sottoposto a detenzione domiciliare ed arresti domiciliari disposti dal Tribunale di Larino, per altre condotte antigiuridiche, l’uomo ha ripreso le condotte vessatorie, rendendosi nuovamente autore di aggressioni fisiche nei confronti della convivente, che nel frattempo era tornata a vivere con lui e alla quale attende un figlio, visto lo stato interessante al quarto mese di gestazione.

Raccolta la denuncia, la donna è stata affidata e collocata in una struttura della rete di protezione ed antiviolenza donne della Provincia di Campobasso e l’uomo denunciato all’autorità giudiziaria di Larino. Vista la condotta antigiuridica, reiterata nel tempo, l’Ufficio di sorveglianza ha revocato gli arresti domiciliari e disposto l’arresto in carcere, a Larino.

