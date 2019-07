Isernia, in preda alla gelosia offende e minaccia un vecchio amico sui social: 31enne nei guai

Nei confronti del giovane è scattato un ammonimento del questore. Destino analogo per un 30enne marocchino che ha assunto un atteggiamento molesto nei confronti della sua vicina di casa

ISERNIA. Convinto che avesse una relazione con la sua fidanzata e per questo accecato dalla gelosia ha trasformato in un inferno la vita di un suo vecchio amico. Per questo un 31enne residente in un centro della provincia di Isernia è stato colpito da un provvedimento di ammonimento, emesso dal questore Roberto Pellicone.

Stando a quanto ricostruito dalla Polizia, il giovane ha avuto un atteggiamento davvero persecutorio, scaturito da una gelosia irragionevole, nei confronti di un suo compaesano di 32 anni.

In pratica lo ha accusato di avere una relazione con la sua fidanzata, arrivando a pubblicare messaggi offensivi sui social con il solo scopo di denigrare quello che un tempo considerava un amico.

Le minacce, le ingiurie, le molestie sono andate avanti per parecchio tempo, nonostante l’intervento di parenti ed amici comuni per dissuadere l’uomo a non avere tali sospetti ed atteggiamenti, provocando nella vittima uno stato di ansia e di paura, tanto da condizionare la sua vita privata e sociale.

Provvedimento analogo è scattato nei confronti di un marocchino di 30 anni che aveva costretto una donna 50enne a modificare le proprie normali abitudini di vita. Stando a quanto accertato dagli investigatori, dopo un buon rapporto di vicinato, l’uomo da gentile e garbato, ha assunto un atteggiamento aggressivo, molesto e minaccioso nei confronti della donna, senza alcun motivo plausibile.

La Polizia di Stato contrasta, quindi, con fermezza e rigore qualunque episodio di condotta violenta consumata in ambito familiare e non, mediante il ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, per evitare pericolose degenerazioni.

