Auto si scontra con uno scooter: 43enne in ospedale in codice rosso

L’impatto nel primo pomeriggio di oggi nella Zona industriale di Campobasso

CAMPOBASSO. Auto si scontra con uno scooter, paura in contrada Colle delle Api, nella zona industriale di Campobasso, per l’incidente che si è verificato poco prima delle 15. A scontrarsi uno scooter Suzuki e una Fiat Panda. Feriti entrambi i conducenti, in maniera più seria il motociclista, un 43enne portato in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Traffico rallentato nella zona. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale, chiamata a ricostruire la dinamica dell'incidente.

Incidente che segue quello, non di grave entità, avvenuto questa mattina alle 6 sulla statale 483, che collega Termoli a San Giacomo degli Schiavoni. Sul posto una squadra del distaccamento di Termoli dei vigili del fuoco.

