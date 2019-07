Il corpo di una neonata ripescato nel Tevere. Il ricordo delle gemelline di Agnone mai ritrovate

Il drammatico avvistamento questo pomeriggio. In un primo momento si era ipotizzato potesse trattarsi di Sara o Benedetta, ma dai primi accertamenti pare che la morte della bimba sia recente. Sulla vicenda indaga la polizia

CAMPOBASSO. Il corpicino di un neonato, una bambina, è stato ritrovato oggi nell’acqua del fiume Tevere, in prossimità del ponte di Mezzocammino, nel tratto di fiume che dal Grande raccordo anulare di Roma conduce al mare.

La scoperta, terribile, questo pomeriggio, in una zona di fitta vegetazione. Dopo la segnalazione del proprietario di un ristorante, che stava pescando e che ha visto la sagoma di un bambino a testa in giù nell'acqua, l’intervento dei vigili del fuoco e di una squadra di sommozzatori, che hanno recuperato il corpo.

Una vicenda drammatica, che ha riportato alla memoria di tutti i molisani la tragedia della morte di Pina Orlando, la 38enne di Agnone che, in preda alla disperazione per lo stato di salute delle sue figliolette, pochi giorni prima di Natale, si uccise lanciandosi nel Tevere. Dopo aver gettato nel fiume le sue bambine di pochi mesi. Mai ritrovate.

Dai primi accertamenti sembra che la morte della bambina sia recente. Che sia avvenuta forse qualche ora prima del ritrovamento. Così come trapela che la piccola, che indossava un pannolino, avesse ancora il cordone ombelicale attaccato. Sembra quindi da escludersi che possa trattarsi di Sara o Benedetta, le bambine di Pina Orlando. In un primo momento, infatti, si era ipotizzato che potesse trattarsi proprio di una delle due gemelline di Agnone.

Sulla vicenda indaga la polizia. Sul posto del ritrovamento, transennato, gli uomini della Squadra mobile, della Scientifica e gli agenti del commissariato Esposizione.

Le indagini in corso sono finalizzate a comprendere come la neonata sia finita nel Tevere. Se era già senza vita quando è finita nel fiume o se è morta annegata o per altri motivi. In particolare si cerca di capire se la bimba sia stata gettata nel fiume dalla mamma, o da un altro familiare, o se possa trattarsi di un altro caso di omicidio-suicidio. Un dramma in ogni caso, per una notizia sconvolgente.

Carmen Sepede

