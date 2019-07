Auto sbanda e poi si ribalta: corsa in ospedale per i 2 feriti estratti dalle lamiere

L’incidente stradale alle porte di Campobasso, sulla strada che porta a Campodipietra. Sul posto i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine

CAMPOBASSO. Attimi di paura questa sera lungo la strada che conduce a Campodipietra.

Una utilitaria, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata più volte dopo essere finita fuori strada e ha terminato sua folle corsa davanti al cancello di una abitazione.

I Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente perché allertati dagli automobilisti che in quel momento percorrevano l’arteria, hanno provveduto ad estrarre dall’auto, ridotta ad un ammasso di lamiere per la violenza dell’urto, le due persone che erano a bordo poi trasportate in codice rosso al Cardarelli dalle ambulanze del 118.

