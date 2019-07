In sella alla moto, colpito in pieno da una Punto: 30enne molisano muore a Roma

Roberto Tagliaferri, originario di Ferrazzano, viveva nella capitale da anni per motivi di lavoro. Il terribile incidente stradale ieri mattina all’alba

CAMPOBASSO. Originario di Ferrazzano ma ormai residente a Roma per motivi di lavoro, Roberto Tagliaferri ieri mattina, intorno alle 6.30, in sella alla sua moto ha incrociato, con molta probabilità e stando alla ricostruzione degli inquirenti, la persona sbagliata: una ventiduenne che, a bordo della sua Punto, avrebbe svoltato improvvisamente, travolgendo il centauro.

Lo schianto terribile, i pezzi della Yamaha XT 500 che volano in aria e cadono rovinosamente a terra come il corpo privo di vita del 30enne molisano.

Secondo la tesi degli agenti del Gruppo Nomentano della Polizia Locale, intervenuti sul posto, la moto si trovava su via Ettore Romagnoli, in direzione centro verso Montesacro, quando la macchina, una Fiat Punto con alla guida una ragazza di 22 anni, avrebbe colpito in pieno il motociclista. Non lasciandogli scampo.

