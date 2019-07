Una cauzione per far uscire il figlio di galera, ma è un inganno: anziana truffata a Isernia

La telefonata da un finto maresciallo dei carabinieri e la consegna ad un complice di denaro e monili per circa 2mila euro. Indagano i militari dell’Arma

ISERNIA. E’ rimasta vittima di una truffa un’anziana residente nel centro storico di Isernia.

Secondo quanto emerso sulla vicenda, la donna, ieri sera, è stata raggiunta da una telefonata. Dall’altro capo dell’apparecchio un fantomatico maresciallo dei carabinieri, il quale ha raccontato di aver tratto in arresto il figlio dell’80enne e che per consentire all’uomo di uscire dal carcere sarebbero stati necessari 1.500 euro.

L’anziana, un po’ preoccupata, avrebbe voluto allertare altri familiari, tuttavia il finto carabiniere l’ha trattenuta al telefono onde evitare contatti con l’esterno da parte della vittima. Nel frattempo, un complice ha raggiunto la casa della donna e, presentandosi come brigadiere, si è fatto consegnare denaro e oggetti in oro, per un importo complessivo di circa 2mila euro.

Quando l’80enne ha capito il raggiro era ormai troppo tardi. I due uomini se l’erano data a gambe.

È scattata così la denuncia ai veri militari dell’Arma, che hanno avviato le indagini del caso.

Sempre nella giornata di ieri segnalati altri quattro tentativi di truffa ai danni di persone anziane sul territorio pentro. Una piaga che i carabinieri cercano di curare anche attraverso la prevenzione, invitando i cittadini a non affidare somme di denaro agli sconosciuti, men che meno a coloro i quali si fingono appartenenti alle forze dell’ordine.

