Lo street-control che ‘becca’ gli automobilisti indisciplinati: raffica di sanzioni a Campobasso

Lo strumento installato sulle auto della Polizia locale. Le multe per soste vietate, utilizzo dei cellulari alla guida, veicoli non revisionati

CAMPOBASSO. Gli automobilisti indisciplinati sotto l’occhio dello street-control, il dispositivo montato sulle auto della Polizia locale di Campobasso, per garantire il rispetto delle leggi e la sicurezza dei cittadini.

Dal 16 giugno al 6 luglio posti di controllo sono stati disposti in via Petrella, via Trivisonno, via Cavour/piazza Cuoco, piazza Falcone e Borsellino, mentre ulteriori controlli con street-control sono stati effettuati in via XXIV Maggio, via IV Novembre, via Mazzini, via Roma, località Colle delle Api, viale Elena, Corso Bucci, via De Attellis, via Pietrunto, via Herculanea.

Attraverso le attività realizzate con i posti di controllo, diverse sono state le sanzioni elevate, sia per l'uso dell'apparecchio telefonico alla guida che per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

I controlli con apparecchio street-control hanno permesso di accertare, inoltre, infrazioni per mancata revisione del veicolo, per sosta in doppia fila, su attraversamento pedonale o su marciapiede.

Le attività di controllo della Polizia locale continueranno ad essere svolte senza pause anche nelle prossime settimane, per accertare eventuali infrazioni del Codice della strada, ma anche per prevenire situazioni di pericolo per i cittadini.

