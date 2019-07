Campobasso: rotto un tubo del gas in pieno centro, intervengono i vigili del Fuoco

La causa è da ricondurre ad una manovra sbagliata di un mezzo, da qui l’urto con le tubature



CAMPOBASSO. Intorno alle ore 7.30 di questa mattina, 12 luglio 2019, una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso, è intervenuta in Via Veneto per la rottura di una tubazione di gas metano, causata dall’urto di un mezzo in manovra.

Sul posto il personale ha velocemente provveduto ad eliminare pericoli bloccando la fuoriuscita del gas, il cui odore pungente si era diffuso nel quartiere creando apprensione. La ditta specializzata e responsabile della manutenzione della rete gas cittadina, provvedeva, in seguito, alle riparazioni del caso.

