A Campomarino arriva la spiaggia libera ‘Miciobau’ per gli amici a 4 zampe

Si tratta della seconda iniziativa di questo genere in Molise, dopo l’apertura dello stabilimento attrezzato lo scorso anno

CAMPOMARINO. Quest’estate sarà finalmente possibile anche per i nostri amici a 4 zampe godersi qualche ora di svago su una spiaggia libera. Il comune di Petacciato ha approvato, con delibera di giunta del 4 luglio, la regolamentazione di un tratto di arenile a uso esclusivo di chi vorrà portare con sé il proprio cucciolo al mare. L’area individuata è una zona fronte mare di 100 metri a nord del torrente Tecchio, che sarà dedicata per tutto l’anno agli animali d’affezione, accompagnati dal proprietario nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza previste.

L’iniziativa, che prende il nome di spiaggia ‘Miciobau’, è la seconda di questo tipo in Molise, la prima in un tratto di spiaggia libero. Dall’anno scorso infatti a Campomarino esiste la ‘Scooby Doo beach’, che è invece uno stabilimento vero e proprio attrezzato anche al ricevimento dei cani. L’arenile libero è già disponibile per accogliere i nostri amici a 4 zampe.

Pietro Ranieri

