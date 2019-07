Termoli, paura per un anziano in mare: salvato dai bagnini

Falso allarme per una seconda persona dispersa in mare

TERMOLI. Paura in spiaggia, stamani a Termoli, per un anziano di 72 anni, soccorso in mare dai bagnini del lido dove stava trascorrendo la giornata. L'uomo aveva deciso di avventurarsi in acqua nonostante il mare fosse molto agitato, al punto da allontarasi molto dalla riva senza riuscire a farvi ritorno. Di qui l'intervento dei soccorsi: per fortuna nulla di grave, al punto che l'ambulanza giunta in spiaggia, dopo i controlli di rito, ha ritenuto non fosse necessario il trasporto in ospedale.

La mattinata sul litorale adriatico non è stata, tuttavia, certamente delle più tranquille: si era infatti diffuso anche il falso allarme di una seconda persona dispersa in mare, forse un bambino, al punto che ad avviare le ricerche, oltre ai bagnini del lido, sono scesi in acqua anche i proprietari dello stabilimento ed è stata avvertita la Guardia Costiera. Per fortuna, si è trattato solo di un'incomprensione tra alcuni villeggianti in spiaggia. Nulla più.

