Armato di coltello minaccia di togliersi la vita, salvato dall’intervento dei carabinieri

Il giovane 30enne aveva problemi personali. Una volta dissuaso è stato condotto in ospedale per accertamenti. L’episodio in strada in un centro dell’alto Molise

AGNONE. Era in strada e, con coltello alla mano, minacciava di togliersi la vita.

È stato visto però da un passante che ha allertato immediatamente i carabinieri al numero di emergenza 112.

Giunti sul posto, i militari della Compagnia di Agnone hanno iniziato a parlare con il 30enne che manifestava intenzioni estreme, per offrirgli aiuto.

Il giovane si è quindi confidato con i carabinieri, raccontando loro i suoi problemi personali che non riusciva più a gestire.

È iniziata così una lunga trattativa, fin quando le parole di conforto dei militari hanno convinto l’uomo a desistere e a consegnare l’arma.

Il trentenne è stato poi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso l’ospedale di Isernia per gli accertamenti del caso.

