Incidente mortale durante il turno di servizio, 22enne perde la vita

Fatale lo schianto contro il gardrail. Enzo Casburi, vigilante dell’Ivri, muore sul colpo



CAMPOBASSO. Stava effettuando, come ogni giorno, il suo turno di vigilanza quando ha perso il controllo del suo veicolo andandosi a schiantare sul gardrail sul lato opposto alla sua carreggiata. Perde così la vita un giovane di 22 anni, Enzo Casburi, molto conosciuto a Campobasso proprio per via del suo lavoro nell’Ivri.

Il tragico evento è accaduto nella notte appena trascorsa lungo un viadotto della SS 652, al confine fra Abruzzo e Molise nel comune di Castel di Sangro. Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del 118 ma, purtroppo, per il giovane non c’era più nulla da fare. Un malore o un colpo di sonno tra le cause al vaglio degli inquirenti che stanno ricostruendo la dinamica degli eventi. Sgomento nel suo paese di nascita Mercato San Severino, in provincia di Salerno, ma il dolore ha avvolto anche la città di Campobasso dove Enzo, dallo scorso aprile, aveva iniziato a lavorare.

