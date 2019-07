Rapine ai danni di farmacie, due arresti a Campobasso

Operazione dei carabinieri del capoluogo. Agli arresti domiciliari due giovani, rispettivamente classe 1982 e 1993, ritenuti responsabili di rapine ai danni di farmacie. Reati legati verosimilmente al mondo della tossicodipendenza. I due giovani, il primo di Campobasso, il secondo di Termoli, sono accusati di rapina in concorso, ai danni di una farmacia a Mirabello Sannitico e del furto di una macchina, avvenuta l'11 giugno nel capoluogo.

Dopo aver rubato la macchina, parcheggiata in una via del centro storico di Campobasso, i due sono arrivati a Mirabello. E mentre uno di loro attendeva in auto con il motore acceso, l’altro, calzando un passamontagna ed impugnando un taglierino, ha minacciato la farmacista, facendosi consegnare la somma in denaro di 600 euro contenuta in cassa, per poi fuggire con il complice a bordo della stessa autovettura, rinvenuta poco dopo dai Carabinieri abbandonata nel parcheggio del cimitero di Campobasso.



In corso, presso la caserma di via Mazzini, una conferenza stampa per i dettagli del caso.

(Seguono aggiornamenti)