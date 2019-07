Cadono dagli scooter per colpa della strada piena di buche: tre ragazzi in ospedale

Incidente stradale sulla Sp 124 Colle delle Rose in agro di Montenero di Bisaccia. Due 17enni e un 22enne trasportati al San Timoteo dal 118

CAMPOBASSO. Finiscono all’ospedale in tre per colpa, con molta probabilità della strada sconnessa e piena di buche.

Tre giovani che a bordo dei loro scooter sono stati sbalzati sull’asfalto lungo la strada provinciale 124 Colle delle Rose nel Comune di Montenero di Bisaccia.

Questa notte, intorno all’una, la chiamata ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Termoli, intervenuti immediatamente sul posto.

Due le moto coinvolte, tre i giovani feriti: due minorenni (17 anni) e un 22enne trasportati al San Timoteo dalle ambulanze del 118 di Montenero e Termoli.

Presenti i Carabinieri per i rilievi incidentali di prassi. L’incidente riporta in primissimo piano lo stato a dir poco disastroso delle infrastrutture stradali della regione che, spesso, si trasformano in vere e proprie trappole.

