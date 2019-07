Isernia, partoriente con forti dolori scortata in ospedale dai Carabinieri

L’episodio è accaduto ieri sera. La donna proveniente dall’Abruzzo in ambulanza è stata trasferita al ‘Veneziale’

ISERNIA. Una ‘scorta’ particolare quella dei Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia organizzata celermente nella serata di ieri. Protagonisti dell’incredibile vicenda i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia coordinati dalla Centrale Operativa 112.

Erano da poco passate le ore 19:00 quando la Centrale Operativa del Comando Provinciale è stata allertata da personale medico del 118 dell’Aquila per un’ambulanza proveniente da Castel Di Sangro, con una partoriente con forti dolori, destinata d’urgenza all’ospedale di Isernia.

L’immediato e tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di effettuare la staffetta al veicolo che in pochi minuti, interminabili per la partoriente e per i familiari è riuscita a raggiungere l’ospedale, dove la donna è stata subito trasportata nel reparto ostetricia e ginecologia. Nell’occasione, la donna e i suoi familiari, hanno ringraziato l’Arma dei Carabinieri per il prezioso aiuto.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale