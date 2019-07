Scontro tra bus e auto: paura in centro a Termoli

Coinvolti i due mezzi tra via Volturno e via Torino

TERMOLI. Poco dopo le 18 di oggi la squadra di vigili del fuoco di Termoli è intervenuta in città per un incidente stradale all’incrocio via Volturno e via Torino.

L’incidente ha coinvolto un autobus cittadino ed una autovettura con l’autista che, prestati i primi soccorsi, veniva trasportato all’ospedale San Timoteo di Termoli dal 118.

Poco dopo anche l’autista dell’autobus veniva trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto la polizia municipale per i rilievi incidentali di prassi.

