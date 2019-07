Dalla Campania al Molise con il ‘fumo’ nascosto in macchina: beccato dai Carabinieri

Continua l’azione di controllo messa in campo dal Comando provinciale di Isernia. L’uomo è stato fermato ad un posto di blocco dai militari di Venafro. I Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro hanno denunciato e multato, per 12mila euro, un commerciante della provincia

VENAFRO. Detenzione e uso di sostanze stupefacenti. Violazione amministrativa contestata dai Carabinieri della Compagnia di Venafro ad un uomo residente in Campania, fermato da una delle pattuglie del Comando provincia di Isernia che puntualmente svolgono l’indispensabile servizio di controllo del territorio.

L’uomo, alla guida del proprio veicolo, era da poco entrato in territorio molisano quando è stato fermato dai militari. I Carabinieri hanno notato eccessivi segni di nervosismo e agitazione e quindi hanno deciso di procedere con una perquisizione personale dell’automobilista. Hanno quindi trovato un involucro di cellophane con 10 grammi circa di hashish che l’uomo ha dichiarato essere per uso personale. Lo stupefacente rinvenuto è stato quindi sottoposto a sequestro amministrativo mentre l’uomo è stato segnalato alla Prefettura.

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, durante i servizi di controllo del territorio volto a garantire il rispetto della normativa vigente per la tutela dei cittadini, hanno denunciato alla Magistratura il titolare di attività commerciale perché responsabile di violazioni in materia di tutela del lavoro. In particolare, l’attività ispettiva ha fatto emergere irregolarità in materia di formazione dei lavoratori sui rischi relativi alle mansioni svolte e la presenza di un impianto di videosorveglianza installato senza la prevista autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

I Carabinieri del NIL, oltre alla denuncia in stato di libertà dell’esercente, hanno contestato ammende per un importo pari a circa 12.000 euro.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale