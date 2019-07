Isernia, grave incidente stradale: impatto contro un'auto, 2 motociclisti in ospedale

I centaurimì, un uomo e una donna, ricoverati al Veneziale, traffico rallentato sulla Statale 17: sul posto anche i tecnici dell'Anas. Si procede su corsia unica a senso alternato

ISERNIA. Grave incidente stradale all'altezza del ristorante 'Villa delle Rose' sulla Statale 17.

Stando alle prime informazioni, due motociclisti (un uomo di 40 anni e una donna di 38, entrambi di Bollate, in provincia di Milano), a bordo di una Bmw 650, mentre percorrevano la strada statale in direzione Isernia avrebbero impattato prima contro una Opel - che si stava immettendo sull'arteria principale dall'incrocio di via Valgianese - e poi avrebbero urtato anche un Fiorino parcheggiato sul lato della carreggiata.

Sul posto, immediatamente allertati dagli automobilisti, una pattuglia della Polizia, i Carabinieri e l'ambulanza del 118. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure del caso ai due ragazzi feriti, li hanno trasferiti d'urgenza nel vicino ospedale di Isernia.

Dalle prime informazioni, l'uomo alla guida della moto avrebbe riportato un politrauma (di certo ha riportato un trauma cranico e la frattura al braccio). E' stato ricoverato, come da prassi, in codice rosso. Anche la donna è sotto osservazione ma, fortunatamente, per entrambi non sussiste alcun pericolo di vita.

Sul posto anche l'Anas per ripristinare lo stato di sicurezza della sede stradale: si viaggia a senso unico alternato.

