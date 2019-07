Rubata in via Margutta l’opera dell’artista isernino Antonio Tamburro

Il dipinto ‘Nell’ombra’ è stato trafugato qualche notte fa a pochi passi dalla bottega ‘6° Senso Art Gallery’ gestita dalla figlia Barbara

ISERNIA. Raffigura una donna dalle labbra e unghia rosse che guarda dalla finestra la gente che passa. Si chiama ‘Nell’ombra’ l’opera dell’artista isernino Antonio Tamburro trafugata qualche notte fa in via Margutta a Roma, a pochi passi dalla bottega "6° Senso Art Gallery", che gestisce da due anni Barbara, la figlia dell'autore molisano.

“L'opera è stata realizzata per gioco – ha rivelato Tamburro a ‘La Repubblica’ - su richiesta di mia figlia Barbara, e serviva per coprire i segni e le scritte antiestetiche presenti nello sportello del contatore dell'Enel non molto lontano dalla galleria”.

Delusa anche la figlia dell'artista, Barbara, che si è accorta del furto prima di alzare la saracinesca della galleria d'arte. Più ottimista, invece, l'autore del dipinto: "Non ci sono rimasto male. Anzi, in parte sono contento che lo abbiamo rubato – ha confida Tamburro - Significa che chi ha strappato alla via il dipinto, ama l'arte. O almeno lo spero, visto che non si tratta di un'opera di grande pregio".

