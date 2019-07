Isernia, il maltempo abbatte gli alberi nel cimitero di Castelromano

Foto e video dei danni provocati nelle ultime ore. Episodi analoghi si sono verificati in tutta la provincia. Al lavoro i vigili del fuoco. GUARDA IL VIDEO E LA FOTOGALLERY DI PINO MANOCCHIO

ISERNIA. L’ondata di maltempo è arrivata puntuale così come annunciata e non ha risparmiato Isernia e la sua provincia. Temporali e forti raffiche di vento stanno interessando l’intero territorio provocando la caduta di rami e alberi.

In azione i vigili del fuoco che da ore stanno lavorando senza sosta per fare fronte alle varie criticità che si stanno registrando da Venafro all’Alto Molise. E sono diversi gli alberi abbattuti dal vento anche all’interno del cimitero di Castelromano, come mostrano in esclusiva le immagini e il video di Pino Manocchio. Con ogni probabilità l’area è stata interessata dai fulmini.

Nel quartiere San Lazzaro è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per rimuovere una ringhiera che ha ceduto finendo nel piazzale sottostante. Disagi anche a Macchia d’Isernia dove è caduto un palo dell’Enel lasciando diverse abitazione senza corrente elettrica. Diversi anche gli allagamenti che si sono registrati in diversi centri della provincia.

