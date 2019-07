Manca l’acqua ma la politica pensa alle nomine di Molise Acque: il Soa valuta azioni legali e risarcitorie

La valutazione di Andrea Di Paolo, coordinatore del Sindacato operai autorganizzati, per i danni che subiscono i cittadini di una vasta area del territorio alle prese con l'emergenza idrica

CAMPOBASSO. Azioni legali e risarcitorie per i danni subiti da buona parte della popolazione del basso Molise e per individuare i responsabili del disservizio che si ripete puntualmente, lasciando a secco i rubinetti.

Il Soa (sindacato operai autorganizzati) sta valutando di procedere in tal senso alla luce dell’emergenza idrica di cui soffre una vasta parte del territorio. “La popolazione soffre la carenza di acqua ,la politica regionale litiga per le poltrone di Molise Acque – sintetizza Andrea Di Paolo, coordinatore del Soa -. Più chiaro di così non si può: la gestione dell’acqua, in Molise, è a capo ai partiti. Nelle ultime ore la Regione ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione di Molise Acque con annesso teatrino dei partiti, tra scontenti e contenti, nonostante la carenza e la gestione dell'acqua pubblica con comuni completamente a secco”.

