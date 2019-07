Auto si scontrano sulla Statale 85: due feriti in ospedale

L’incidente è accaduto all’imbocco della Variante di Venafro. Sul posto 118, Polizia e Carabinieri



VENAFRO. E’ di due feriti il bilancio dell’incidente stradale accaduto questa mattina nei pressi dell’imbocco della Variante di Venafro. Per cause al vaglio della Polizia due auto si sono scontrate. Feriti i conducenti dei mezzi che sono stati trasferiti dal 118 in ospedale. Stando a quanto si è appreso le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto la Polizia per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica. Necessario anche l’intervento dei Carabinieri per dare supporto nella gestione del traffico che, inevitabilmente, ha subito forti rallentamenti.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale