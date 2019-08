Isernia, perquisizione nel centro d’accoglienza: extracomunitario denunciato per spaccio

L’operazione antidroga dei carabinieri del Nor. Trovati e sequestrati: stupefacente, denaro e materiale per il confezionamento delle dosi



ISERNIA. Possesso di droga ai fini dii spaccio: questa l’ipotesi di reato formulata dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Isernia nei confronti di un extracomunitario trovato in possesso di marijuana e di materiale per il confezionamento delle dosi.

L’uomo, ospitato presso un centro d’accoglienza, è stato perquisito prima personalmente e poi presso il domicilio, nell’ambito di una specifica operazione antidroga.

All’esito dell’accertamento – riferiscono i militari – sono stati rinvenuti 4 involucri di plastica, tutti identici, ciascuno risultato del peso di 1,3 grammi contenenti marijuana; attrezzatura per il confezionamento delle dosi e una somma di denaro pari 50 euro, ritenuta provento dell’attività di cessione.

Pertanto, il migrante è stato denunciato, mentre la sostanza stupefacente, il denaro e il materiale trovati sono stati sottoposti a sequestro.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale