In ‘trasferta’ in Molise per commettere reati, scatta il foglio di via del questore

Durante controlli, potenziati sia a Campobasso che lungo la costa

CAMPOBASSO. Furti in abitazione e spaccio di droga, il questore di Campobasso Mario Caggegi ha disposto servizi straordinari del controllo del territorio per contrastare i reati a Campobasso e lungo la costa, anche in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Pescara.

Controlli effettuati sulla costa, con pattuglie del Commissariato di Termoli, della Squadra Volante della Questura, della Polizia Stradale e della Squadra Mobile.

Proprio nell’ambito delle attività di prevenzione, il questore di Campobasso ha emesso 5 fogli di via obbligatori e 2 avvisi orali nella provincia di Campobasso, anche su proposta dei carabinieri. La misura di prevenzione è stata applicata nei confronti di cittadini pugliesi, napoletani e stranieri (con precedenti di polizia), che provenienti dalle altre regione, non hanno fornito un plausibile motivo di permanenza nella zona, in quanto non residenti, non ospiti di familiari o amici, non lavoratori nella città, non turisti.

Non si esclude che la loro presenza lungo il litorale possa essere dovuta per perpetrare reati predatori, notoriamente in aumento durante il periodo estivo. Da qui il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Termoli, Petacciato e Guglionesi per tre anni.

