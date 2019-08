Lavori alla condotta, mercoledì senz’acqua a Campobasso

In via Campania, via Basilicata, via Calabria e via Sardegna

CAMPOBASSO. Mercoledì 7 agosto senz’acqua in alcune zone di Campobasso, per lavori di manutenzione urgente alla condotta idrica comunale.

Ad annunciarlo l’amministrazione comunale di Campobasso, che chiarisce anche in quali strade della città ci sarà l’interruzione del flusso idrico, che partirà alle 8.30. Si tratta di via Campania, (fino all'ex discoteca Impero) e strada vicinale del Convento, via Basilicata, via Calabria e via Sardegna.

L'erogazione idrica verrà ripristinata nell'arco della stessa giornata, salvo complicazioni.

