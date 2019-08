Auto sbanda e si ribalta: attimi di panico sulla Provinciale

L’incidente è accaduto a Castellino del Biferno. Ferito il conducente di 26 anni. Sul posto Vigili del fuoco e 118

CAMPOBASSO. Un’altra giornata difficile, quella di ieri, lungo le strade del Molise. Due gli incidenti che si sono registrati a distanza di poche ore nella provincia di Campobasso.

Paura nel pomeriggio sulla Provinciale 13 in agro di Castellino del Biferno. Un 26enne, alla guida della sua auto ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e Vigili del Fuoco. Il ragazzo è stato soccorso e trasferito al ‘Cardarelli’ di Campobasso. I ‘caschi rossi’ hanno invece provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per garantire il recupero ed il trasporto da parte di carroattrezzi.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta alle ore 5.35, di ieri mattina, per un incidente stradale, in viale Padre Pio, nei pressi dell’ospedale San Timoteo, dove un’autovettura, per cause in corso d’accertamento, è finita fuori strada. Il conducente è stato soccorso dal personale sanitario del 118 mentre si metteva in sicurezza il veicolo alimentato a gas metano.

