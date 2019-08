Campobasso: morì in moto alla zona industriale, si indaga per omicidio stradale

Un uomo di 40 anni iscritto nel registro degli indagati, oggi i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente



CAMPOBASSO. Il mese scorso l’incidente che sconvolse la città di Campobasso. Era la sera dell’8 luglio quando Gianmarco Di Vico, alla guida della sua moto, si schiantò violentemente contro un’auto all’altezza del Decatlon nella zona industriale. Per il 20enne non ci fu niente da fare mentre l’amico che era in sella con lui veniva trasferito in ospedale fuori pericolo di vita.

Su quell’incidente la Procura ha aperto le indagini per decretare se vi siano o meno responsabilità sulla tragedia. Oggi i rilievi da parte degli agenti della polizia stradale. Intanto è stato iscritto nel registro degli indagati un uomo di 40 anni che era alla guida dell’auto. Dovrà fornire agli inquirenti gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto in quella drammatica sera. Al momento sull’indagine vige un rigido silenzio da parte degli inquirenti ma a breve potrebbero esserci nuovi risvolti sul caso.

