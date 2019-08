Aveva in casa una pistola senza matricola: scatta la denuncia

Nei confronti di un uomo già noto alle forze di polizia. L’operazione svolta dai carabinieri

CAMPOBASSO. Aveva in casa una pistola replica di un revolver calibro 9. Una scacciacani, che i carabinieri di Palata hanno trovato e sequestrato nella perquisizione effettuata presso l’abitazione di un uomo residente ad Acquaviva Collecroce, già noto alle forze di polizia.

Per lui è scattata la denuncia. Sono in corso le indagini per chiarire la provenienza della pistola, peraltro priva di matricola, e i motivi per cui l’arma era nella disponibilità dell’uomo.

L’operazione svolta durante i servizi di controllo del territorio, eseguiti in Basso Molise dai carabinieri del Comando compagnia di Termoli, finalizzati a prevenire e reprimere i reati contro la persona e il patrimonio.

