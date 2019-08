Da Unieuro Calabrese continua il ‘vero Fuoritutto’: sconti su migliaia di prodotti

Offerte valide dal 16 giugno al 29 agosto: scopri anche i finanziamenti a tasso 0

ISERNIA. Unieuro Calabrese s.r.l torna con una nuova offerta: dal 16 giugno al 29 agosto continua la promozione ‘Vero Fuoritutto’, con sconti incredibili su tutto il catalogo e interessanti opzioni di finanziamento a tasso zero.

Tantissime offerte in negozio, con sconto fino al 30% su tutte le cucine da libera installazione, sui climatizzatori fissi, su tutti gli hoverboard e su tutti i cd musicali, e fino al 50% sui casalinghi e su tutti i film in dvd e blu-ray.

Vediamo però quali sono le offerte ‘calde’ di questo nuovo volantino. Troviamo subito la smart Tv Led ultra HD 4K di Hitachi, con schermo da 49 pollici, all’incredibile prezzo di 299 euro in esclusiva Unieuro: uno sconto del 43% per un oggetto di design che arricchisce il salotto e porta le maratone televisive a un altro livello.

Salendo di prezzo, troviamo anche il Philips Tv, l’unico al mondo con schermo Oled 4K Ambilight su 3 lati da 55 pollici: un mostro di bellezza e potenza con processore P5, Android Tv, HDR10+ e audio da 50W che, in sconto al 29%, viene 1199 euro.

A proposito di smart tv, troviamo in offerta anche i decoder Android per portare nel proprio televisore le IP TV e le app del momento come DAZN, Netflix e prime video: a partire da 59,90 euro.

Già disponibile alla prenotazione il prossimo top di gamma di casa Samsung, il Galaxy Note10, viene proposto a 979 euro mentre la sua versione Plus a 1129. Design, performance, produttività e creatività tutte racchiuse in un unico splendido smartphone. Grandi offerte anche nel resto del reparto telefonia, con lo Huawei Mate 20 Lite scontato al 45% e venduto quindi a 189,90 euro.

Ottimo sconto anche sul microonde Whirpool che, con piatto rotante da 32cm, funzione piatto Crisp, cottura a vapore e Bread&Jet Defrost viene offerto al 37% di sconto a 199 euro.

L’estate diventa ancora più calda con queste offerte irripetibili!

