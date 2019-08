Rionero Sannitico, avvistato in paese un piccolo orso

Allertata subito la Forestale. Solo qualche giorno fa un analogo avvistamento a Forlì del Sannio. GUARDA IL VIDEO

RIONERO SANNITICO. Prima ad Acquaviva, poi a Forlì del Sannio ed oggi a Rionero Sannitico: si susseguono gli avvistamenti di animali selvatici.

Ed ecco che nel bel mezzo dei preparativi per la ‘Sagra del raviolo’, più di qualche cittadino ha notato la presenza in paese di un invitato d’eccezione: un orso. Verosimilmente di tipo marsicano e di taglia piccola, forse un esemplare giovane.

Al di là della meraviglia del momento, è scattata la preoccupazione di quanti potrebbero trovarselo sulla propria strada. Di qui il rinnovo delle raccomandazioni del caso: non dargli da mangiare e non tentare di avvicinarlo, se lasciato in pace, l’orso non rappresenta un pericolo per l’uomo. Si ricorda che trattasi di un animale protetto.

Della cosa è stata immediatamente avvisata la Forestale.

GUARDA IL VIDEO

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale