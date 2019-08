Basso Molise nella morsa del fuoco, vigili del fuoco in azione anche con un canadair

L’incendio più importante a Guardialfiera. Altri roghi di minore entità a Campomarino, Portocannone e Montenero di Bisaccia

CAMPOBASSO. Giornata impegnativa per i vigili del fuoco sul fronte incendi. Soprattutto per un rogo sviluppatosi, intorno alle ore 11, in agro di Guardialfiera che ha distrutto circa 80 ettari di vegetazione spontanea, sterpaglie e macchia mediterranea.

Oltre alle varie squadre di pompieri del Comando provinciale di Campobasso, volontari antincendio e squadre AIB regionali, causa il forte vento e la particolarità del territorio interessato dall’incendio è intervenuto anche un Canadair, del Reparto Volo Vigili del Fuoco di Ciampino, che ha effettuato ben 25 lanci d’acqua.

La situazione si è normalizzata intorno alle ore 18. Tanti altri interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie, di minore gravità, si sono sviluppati nei comuni di Campomarino, Portocannone e Montenero di Bisaccia. Tutti sono stati prontamente spenti dal personale operativo.

