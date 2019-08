Morte sospetta a Termoli, indagati due medici. Attesa per gli esiti dell’autopsia

Domani i funerali del 38enne Antonio Di Vito, sul decesso del quale la procura ha aperto un’inchiesta



TERMOLI. Saranno consegnati a settembre prossimo gli esiti dell’autopsia sul corpo di Antonio Di Vito, il 38enne di Campomarino – ma residente a Termoli - morto lo scorso 14 agosto presso l’ospedale San Timoteo di Termoli in circostanze ancora tutte da chiarire.

Al lavoro, nel pomeriggio di oggi, il medico legale Mauro Ciavarella dell’Università di Foggia, che si è riservato l’esito dell’esame fino a settembre. L’autopsia è stata eseguita in presenza di un perito di parte per ciascuno dei due medici indagati e anche del consulente indicato dalla famiglia dell’uomo deceduto.

Di Vito si era recato in ospedale una prima volta poco prima della mezzanotte del 13 agosto lamentando forti dolori addominali, per poi essere dimesso senza particolari problemi. L’indomani, però, il 38enne è stato costretto a tonare in Pronto Soccorso in compagnia dei familiari dove, nel giro di un’ora, ha visto la sua situazione aggravarsi enormemente fino a una morte del tutto inaspettata, a quanto pare per un’emorragia. I familiari, sconvolti, hanno subito richiesto l’intervento dei carabinieri per vederci chiaro.

Sul caso la procura di Larino ha aperto un’inchiesta, disponendo il sequestro della cartella clinica del paziente, mentre anche all’interno del San Timoteo è partita un’inchiesta interna. Domani alle 16 i funerali di De Vito, a Termoli, presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli.







Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale