Incastrato sotto il trattore, disavventura per un agricoltore di Petacciato

L’uomo è stato salvato dai vigili del fuoco e rapidamente trasportato in ospedale: non sembra aver riportato ferite preoccupanti

PETACCIATO. Intorno alle 18 di oggi i vigili del fuoco hanno soccorso un agricoltore nelle campagne di Petacciato, che era rimasto incastrato tra il tronco di un albero ed il suo mezzo agricolo, per cause in corso d’accertamento.

L’uomo è stata presto disincastrato dal personale del distaccamento di Termoli, ed affidato alle cure del personale sanitario del 118 che lo ha rapidamente trasportato in ospedale. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.

Pietro Ranieri

