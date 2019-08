Rionero, investito l'orso che si aggirava da giorni: nulla da fare per l'animale - IL VIDEO

Travolto sulla Statale 652, il plantigrado è morto per le ferite riportate. Fuggito l'automobilista. GUARDA IL VIDEO

RIONERO SANNITICO. Finisce nel peggiore dei modi, dopo un incidente stradale, la 'trasferta' dell'orso bruno avvistato nell'ultima settimana, in più occasioni, a Rionero Sannitico. Il plantigrado, di media taglia, è stato infatti investito alle porte del paese, poco dopo le 21.30, sulla Statale 652 che collega Venafro a Castel di Sangro. Non è chiaro chi sia stato a travolgere l'animale, visto che dopo l'incidente ha fatto perdere le sue tracce. Fatto è che alcuni automobilisti di passaggio non hanno potuto non notare la sagoma scura dell'orso che giaceva sul ciglio della strada, ferito.

Sul posto si è portato il sindaco Palmerino D'Amico, che ha subito allertato i carabinieri forestali, intervenuti per prestare le cure all'orso, purtroppo inutilmente. Molti i curiosi accorsi per vedere da vicino l'animale, ormai inoffensivo, non appena si è sparsa la notizia in paese. Dispiacere per quanto accaduto, soprattutto tra i bambini, che avevano preso in particolare simpatia la presenza del plantigrado in zona.

