Non vuole andare in carcere: pregiudicato minaccia e aggredisce i carabinieri

AGNONE. Resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale: nuovi guai per un pregiudicato che ha aggredito i Carabinieri perché non voleva andare in carcere.

Tutto è cominciato quando i militari del Norm di Agnone si sono si sono presentati a casa dell’uomo, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.

Dovevano eseguire l’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Campobasso a carico del pregiudicato che stabiliva la sospensione della misura di affidamento con accompagnamento presso il carcere. L’uomo, in tutta risposta, ha opposto resistenza. Non solo. Nei guai è finita anche la convivente che, per scongiurare l’esecuzione della misura coercitiva a carico del compagno, ha minacciato i militari.

I Carabinieri, nell’immediato, sono riusciti a far calmare entrambi. Poi, una volta ultimate le formalità di rito, il pregiudicato è stato trasferito presso la casa circondariale di Isernia e dovrà rispondere alla Magistratura anche delle condotte violente, mentre la giovane donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

