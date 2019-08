Nubifragio su Isernia: danni ovunque, il Lidl costretto alla chiusura per allagamento

Rami caduti con danni alle auto, cantine inondate e disagi al traffico: giornata di superlavoro per i vigili del fuoco e le altre forze dell'ordine. FOTO E VIDEO

ISERNIA. Mezz'ora di finimondo, con la città ridotta a un'enorme piscina all'aperto. Un nubifragio violentissimo si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi a Isernia: grandine, pioggia a fiumi, vento forte, hanno sconquassato il dopopranzo della città con danni ingenti a cantine, garage, scantinati, appartamenti al piano terra allagati per la furia dell'acqua e tetti scoperchiati. Il supermercato Lidl di contrada Le Piane è provvisoriamente chiuso per allagamento.

Grossi rami e alberi caduti un po' ovunque, in particolare nei pressi della caserma dei carabinieri, dove tre auto sono risultate fortemente danneggiate; dell'Ufficio tecnico comunale di piazza Michelangelo (Ignazio Silone), all'interno della villa comunale e in contrada Paradiso, dove la strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico e dove è giunto per un sopralluogo anche l'assessore Domenico Chiacchiari.

Sottopasso di contrada San Leucio e sottopasso pedonale che collega via Molise con Piazza della Repubblica entrambi allagati, con enormi difficoltà per le auto in transito e le persone impossibilitate a percorrerli. Vigili del fuoco e forze dell'ordine chiamati agli straordinari per le decine di segnalazioni pervenute. Tombini scoperchiati per l'enorme quantità di pioggia accumulatasi.

Incidente tra tre auto, infine, nei pressi dello svincolo Isernia-santo Spirito, causato anch'esso a causa del manto stradale scivoloso e dalla visibilità ridotta per il maltempo. Per fortuna nessun ferito. Sul posto pompieri, l'ambulanza del 118 e la polizia stradale per i rilievi del caso.

