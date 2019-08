Isernia come la Laguna: il video del nubifragio

La città come non l'avete mai vista dopo l'eccezionale ondata di maltempo di ieri, 23 agosto - VIDEO A CURA DI PINO MANOCCHIO

ISERNIA. Per un giorno, Isernia sembrava quasi la Laguna di Venezia. Persone con stivali da pescatore ovunque, armate di spazzoloni, stracci, secchi e santa pazienza costrette a far fronte agli allagamenti - quelli minori - di garage, negozi e scantinati. Inevitabilmente, però, si è dovuto fare ricorso anche a picconi, pompe idrovore e, più ancora, all'ausilio dei vigili del fuoco, chiamati agli straordinari dopo l'eccezionale ondata di maltempo di ieri pomeriggio, venerdì 23 agosto, che nell'arco di poco più di mezz'ora ha squassato la città sotto i 'colpi' di fulmini, pioggia torrenziale, vento, grandine.

In questo video esclusivo a cura di Pino Manocchio, le immagini di Isernia come non l'avete mai vista, forse.

