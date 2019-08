Si schianta con l’auto contro il guardrail: paura all’ingresso dell’A14

Salvo il 35enne coinvolto nell’incidente accaduto sulla Statale 87. Sul posto Vigili del Fuoco di Termoli, Polstrada e il 118



TERMOLI. Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza seria per l’incidente accaduto nella tarda serata di ieri lungo la Statale 87, all’ingresso dell’autostrada A14.

Per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, un 35enne alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il guardrail. Scattato l’allarme, la macchina dei soccorsi si è messa subito in moto. Sul posto il 118 che ha prestato all’automobilista le cure del caso.

Necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Termoli, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’auto permettendo un agevole intervento del medico.

Il traffico è rimasto bloccato fino al recupero del mezzo incidentato ed al ripristino delle condizioni dell’asfalto. Ad effettuare i rilievi di prassi la Polizia Stradale di Termoli.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale