Incidente stradale sulla statale: feriti in ospedale. Chiusa la strada

E’ successo questa mattina, intorno alle 10.15, in territorio di Vinchiaturo. A scontrarsi un furgone e una macchina. Chiusa la strada per consentire i soccorsi. Sul posto ambulanze del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine

CAMPOBASSO. Ancora un incidente stradale sulla statale 87. A scontrarsi, in territorio di Vinchiaturo, un furgone e una macchina. E’ avvenuto questa mattina, intorno alle 18.15. Si parla di almeno tre feriti. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine, che stanno accertando le cause dell’incidente. Personale dell’Anas ha chiuso momentaneamente la strada, per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi.

(Seguono aggiornamenti)

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale