Si ubriaca e disturba i clienti del bar, denunciato un 26enne

I carabinieri sono stati allertati dal proprietario del locale preoccupato per l’evidente stato di ebbrezza del giovane



SANTA CROCE DI MAGLIANO. I carabinieri di Santa Croce di Magliano hanno denunciato in stato di libertà un ventiseienne di Bonefro per ubriachezza e disturbo alle persone. Nella mattinata di domenica, il titolare di un bar aveva richiesto l’intervento dei carabinieri in quanto il giovane, in evidente stato di ebbrezza alcolica, arrecava fastidio ai presenti.

Il ventiseienne, riportato alla calma dopo l’intervento dei militari e le cure del personale medico del 118, è stato accompagnato a casa dai propri familiari. Per tale motivo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Larino per i reati di ubriachezza e disturbo alle persone.

