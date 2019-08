Lutto nel mondo accademico, è morto il fisico di origini molisane Bruno Preziosi

Lo studioso di Sant’Angelo del Pesco era professore emerito dell’Università degli studi di Napoli Federico II. Molto legato alla sua terra, lascia un grande vuoto nel panorama universario nazionale



ISERNIA. Il Molise piange la scomparsa del docente universitario di Fisica Bruno Preziosi, morto il 26 agosto ad Ivrea all’età di 88 anni. Una vita dedicata allo studio, alla ricerca e all’insegnamento, Preziosi ha contribuito più di ogni altro alla conoscenza della Fisica della Materia. La sua ultima cattedra all’Università di Napoli Federico II, ma sono tanti gli atenei in tutta Italia che si sono impreziositi dei suoi insegnamenti.

Comincia la sua attività scientifica nel ‘59, nella scuola di Fisica Teorica e Nucleare. Nel 1964 insegna a Messina per poi trasferirsi a Napoli, dove tiene il primo corso moderno di Fisica dello Stato Solido .Elettrodinamica quantistica e la teoria quantistica i suoi principali settori di interesse. Nel ’76 diventa professore ordinario di Struttura della Materia. Negli anni è stato Direttore dell'Istituto di Fisica Teorica. Pochi anni dopo, la sua esperienza lo porta ad essere membro del Comitato per le Scienze Fisiche del CNR e del Comitato consultivo Consiglio Universitario Nazionale (CUN) per la Fisica.

Il suo incarico lo ha visto direttore del Dipartimento di Fisica e membro del Consiglio di Amministrazione della Federico II. Preziosi era anche socio dell'Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli. Molto legato alla sua regione e al suo paese d'origine, Preziosi - mente brillante e di rara preparazopme nel panorama locale e non solo, era conosciuto e benvoluto da tutti anche per la sua umiltà e generosità. I funerali si sono svolti oggi pomeriggio

