Panico a Campitello Matese, a fuoco una stanza d’albergo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’incendio si è verificato intorno alle 15.30



CAMPITELLO MATESE. In pochi istanti il fumo si è impadronito dell’albergo e il panico si è diffuso tra i turisti presenti nell’edificio. Succede nell’albergo Kristall di Campitello Matese che in questi giorni sta accogliendo centinaia di turisti che si stanno godendo gli ultimi giorni d’agosto in montagna. A prendere fuoco è una stanza della struttura, avvertiti immediatamente i vigili del Fuoco che hanno spento prontamente il rogo. Al momento sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona. Si indaga sulla natura dell’incendio che, in ogni caso, non ha provocato feriti.

