Juve-Napoli ‘off limits’ per gli ultrà: ricevitoria di Isernia ‘chiude’ un occhio e vende i biglietti. Titolare denunciato

Un centinaio di tifosi che non avrebbero potuto assistere al match sono entrati comunque in possesso dei ticket grazie alla ‘compiacenza’ di due esercizi commerciali. Uno operativo nel capoluogo pentro, l’altro a Torre del Greco

ISERNIA. Nonostante il divieto, che ha provocato non poche polemiche, un centinaio di ultrà del Napoli sono riusciti ad entrare in possesso dei biglietti per assistere alla partita contro la Juventus, che si è svolta ieri sera nella città della Mole Antonelliana.

Due le ricevitorie che avrebbero chiuso un occhio: una proprio a Isernia, l’altra a Torre del Greco.

Si profila quindi una denuncia per i titolari degli esercizi commerciali che, contravvenendo ad un divieto imposto dalla Prefettura del capoluogo piemontese, avrebbero comunque venduto i tagliandi anche ai residenti in provincia di Napoli.

La denuncia – come riferisce l’Ansa - sarà formalizzata per l'inottemperanza a un provvedimento dell'autorità. Con la collaborazione della Digos di Napoli è stato possibile rintracciare tutti gli ultrà interessati ed evitare la loro partenza per Torino.

