Isernia, perde a carte: picchia l’avversario e minaccia di ucciderlo con la pistola

ISERNIA. Momenti di puro panico ieri sera in un bar del centro di Isernia, per l’aggressione subita da un cliente e che ha reso necessario l’intervento degli agenti della Squadra Volanti della Questura.

I poliziotti hanno accertato che tutto è iniziato con un diverbio tra due avventori durante una partita a carte. All’inizio sembrava una semplice divergenza di opinioni. All’improvviso la situazione è degenerata e il 51enne ha colpito con un pugno in faccia un 39enne, minacciando di ucciderlo con la sua pistola.

Gli agenti, raccolte le testimonianze, hanno ritenuto opportuno procedere ad un controllo presso l’abitazione dell’aggressore: in casa hanno trovato, oltre ad una pistola semiautomatica legalmente detenuta con relative munizioni, 15 cartucce calibro 9x19 parabellum che costituiscono munizionamento da guerra.

La pistola e le munizioni sono state sottoposte a ritiro cautelare mentre le munizioni da guerra sono state sequestrate. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato delle stesse.

